Чемпионат, именуемый, как «AltelCyberGamesChampionship» пройдет 2 сентября в спортивном комплексе «Almaty Arena» в г. Алматы по дисциплине СS:GО, организатором которого является мобильный оператор связи Altel. Уже сейчас для любителей жанра “шутер” от первого лица открыта регистрация на официальной странице чемпионата www.altelcybergames.kz с 13 по 31 июля 2018г. включительно. Одним из основных требований при регистрации является то, что в отборочном туре могут принять только команды, состоящие из 5 игроков. Как уже известно, чемпионат будет проходить в три этапа, а именно: 1) С 13 по 31 июля 2018 г. - регистрация команд; 2) С 1 по 19 августа 2018 г. - отборочные соревнования в режиме онлайн, после чего определятся двое сильнейших финалистов; 3) 2 сентября 2018 г. - два финалиста сразятся за звание чемпиона и за призовой фонд в 10 млн. тенге.
Напоминаем, что 26 июня 2018г. министерство культуры и спорта РК официально признало киберспорт видом спорта в нашей стране. Инициатором данного предложения стала федерация по киберспорту «QazaqCybersportFederation», которая может официально представлять Казахстан на международных площадках.
Сегодня киберспорт - это тренд. Множество казахстанцев формируются в единые команды, занимают призовые места не только на своей родине, но и на международных соревнованиях и турнирах, что показывает высокий потенциал Казахстана в данном виде спорта. К 2021 году прогнозируется, что свыше 300 млн человек станут зрителями кибертурниров. Зрителей и участников «AltelCyberGamesChampionship» ждёт очень интересное событие, громкие победы, небывалый адреналин и множество дополнительных призов от мобильного оператора. Талантливых соотечественников много и Altel поможет раскрыть их таланты для дальнейших побед на международном уровне.