Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил руководитель городского отдела строительства Тимур Басаров. По словам спикера, проектно-сметная документация получила положительное заключение в государственной экспертизе, и строительство объектов планируется начать уже в этом месяце. - Пешеходные переходы будут построены на улице Баймуханова (ж/д вокзал), улице Махамбета (остановка «Светлана»), на проспекте Азаттык (здание департамента госдоходов), улице Сатпаева (музыкальная академия) и перекрестке улиц Сатпаева и Тайманова. Ожидается, что строительство будет завершено к концу этого года, - отметил Тимур Басаров.