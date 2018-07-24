Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель департамента национального бюро по противодействию коррупции по ЗКО Рустам АКМЫРЗАЕВ, в регионе остается высокий уровень коррупции в правоохранительных органах. -В этом году в отношении сотрудников системы МВД зарегистрировано 15 преступлений, в частности, за получение взяток и мошенничество. К уголовной ответственности привлечено 5 лиц. Среди них, в основном, сотрудники дорожной полиции и участковые инспекторы, - рассказал Рустам АКМЫРЗАЕВ. Также было отмечено, что работа антикоррупционной службы ЗКО направлена на устранение очагов коррупции, а также на недопущение фактов нарушений конституционных прав граждан. - Всего за І полугодие 2018 года антикоррупционной службой по ЗКО зарегистрировано 105 преступлений, из которых 89 коррупционные. Признано подозреваемыми в совершении коррупционных преступлений 29 лиц, из которых 6 являются первыми руководителями. Из общего количество выявленных преступлений треть приходится на факты взяточничества, - заявил Рустам АКМЫРЗАЕВ. Стоит отметить, что в ЗКО из года в год выявляются преступления, связанные с хищением бюджетных средств директорами и бухгалтерами школ и детских дошкольных учреждений путем незаконного начисления заработной платы фактически не работающим лицам. Таких случаев по области зарегистрировано 8, к уголовной ответственности привлечено 3 лица. Также Рустам АКМЫРЗАЕВ отметил, что сообщившим о коррупционных фактах лицам, государством предусмотрено единовременное денежное вознаграждение от 30 до 70 МРП.