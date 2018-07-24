Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе ДВД Актюбинской области сообщили, что за 6 месяцев 2018 года на территории Актюбинской области выявлено 132 наркоправонарушения, из них 40 преступлений, 92 уголовных проступков в сфере незаконного обращения с наркотическими средствами. - Вес изъятых и не допущенных в незаконный оборот наркотиков составил 57,4 кг, что в 2,5 раза больше, чем в 2017 прошлом году. В этом году на территории области не изъят тяжелый наркотик героин, это обусловлено результатом проведения превентивных мер на территории Актюбинской области по пресечению распространения героина, в связи с чем наркозависимые лица, ранее употреблявшие героин, перешли на употребление экстракционного опия, - сообщили в пресс-службе ДВД области. Сотрудниками УБН ДВД проводятся мероприятия по изъятию тяжелых наркотиков, по результатам первого квартала ликвидировано 8 наркопритонов, где изготавливались и принимались внутривенно тяжелые наркотики «экстракционный опий» и в отношении последних возбуждены уголовные дела по ст.302 УК РК - "Организация или содержание притона для потребления наркотиков". В первом полугодии 2018 года по ст.297 УК РК - "Сбыт наркотических средств" выявлено 19 фактов. По статье 296ч.4 УК РК - "Хранение наркотических средств в особо крупном размере" зарегистрировано 8 преступлений. - К примеру, в июне этого года изобличена деятельность устойчивой организованной преступной группы, которая в период с апреля 2017 года на территории Актюбинской, Кызылординской областей занималась перевозкой, хранением и сбытом наркотических средств в особо крупном размере. В ходе обыска у преступной группы изъято более 50 кг наркотических средств. По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 262 ч.1,2 "Создание и руководство организованной преступной группой", 297 ч 4 "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта наркотических средств" и ст.218 "Легализация имущества, добытого преступным путем" УК РК, - рассказали в пресс-службе ДВД. Также в пресс-службе сообщили, что сотрудниками дорожной полиции МПС задержано 133 водителя, управлявших автотранспортным средством в состоянии наркотического опьянения. На учете в Актюбинском наркологическом диспансере состоит 1541 человек, из них с диагнозом «наркоман» составляет 968 человек. По итогам 6 месяцев 2018 года проведено 242 антинаркотических мероприятия, акции, лекции в учебных заведениях и трудовых организациях, спортивные соревнования, где приняли участие более 700 человек.