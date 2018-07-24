На сегодня механизм государственно-частного партнерства в ЗКО развит не на таком уровне по сравнению с другими регионами страны. - У нас пока только три проекта — это покупка МРТ для Областной клинической больницы, строительство врачебной амбулатории в селе Лубенка Чингирлауского района и сервисное обслуживание дороги Чапаево-Жангала-Сайхин. В связи с чем необходимо раскрыть проблемные вопросы по данному направлению для более активного участия бизнеса, - отметил и.о. директора Палаты предпринимателей ЗКО Марат Нургуатов. Госзакупки проводятся единожды. Предприниматель участвует, побеждает и поставляет продукцию в течение года. На следующий год необходимо опять участвовать. Такая же процедура и по тендерам. То есть нет уверенности, что на следующий год работодатель сможет сохранить рабочие места и у предпринимателя будет объем работы. Чтобы бизнес мог планировать на долгосрочную перспективу, разработан механизм ГЧП. Сроки при этом в законе предусмотрены от 3 до 30 лет. Например, по сервисному обслуживанию дороги Чапаев-Жангала-Сайхин, а это 336 км, каждый год проводился тендер. В рамках ГЧП у предпринимателя, выигравшего тендер на 7 лет, будет возможность развивать придорожный сервис. Кроме того, он сможет улучшать трудовые условия, приобрести необходимую технику и оборудование. - У нас работает Совет по защите прав предпринимателей. На заседании, посвященной теме ГЧП, уже высказывалось, что не все наши госорганы активно работают по развитию ГЧП. Например, есть такие простые виды как доверительное управление. Предприниматель может взять в доверительное управление на несколько лет в нескольких школах спортивную инфраструкту. При этом, не нужно ежегодно участвовать в конкурсе. Эти направления не совсем активно предлагаются госорганами,- сказал и.о.директора Палаты предпринимателей ЗКО Марат Нургуатов. Нужно отметить, что сейчас законодательство меняется с учетом предложений бизнеса. Если предложения поступают от целой отрасли, лучше от отраслевой Ассоциации, в этом случае консолидированное мнение предпринимателей госорганы проигнорировать не смогут. В рамках семинара-тренинга по поддержке женского предпринимательства участникам также рассказали о сервисной поддержке бизнеса, услугах, которые можно получить в онлайн-режиме, проекте «Бастау», компонентах «Бизнес-школа», «Бизнес-рост», «Проектное обучение», «Старшие сеньоры», «Деловые связи» и грантовом финансировании.