Иллюстративное фото По распространенному сообщению областного филиала АО "КазТрансАймак", ремонт на магистральном газопроводе проводится согласно графику плановых остановок газораспределительных станций управления магистральных газопроводов г.Атырау на 2018 год. В связи с этим с 24 по 26 июля приостановлена подача природного газа потребителям г.Атырау и пригородным поселкам правобережья от с. Еркинкала до с. Алмалы. - Просим жителей и гостей города принять соответствующие меры предосторожности, - обратились к жителям Атырау представители областного филиала АО "КазТрансГаз Аймак".