Плановое отключение газа связано с проведением работ на магистральном газопроводе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото По распространенному сообщению областного филиала АО "КазТрансАймак", ремонт на магистральном газопроводе проводится согласно графику плановых остановок газораспределительных станций управления магистральных газопроводов г.Атырау на 2018 год. В связи с этим с 24 по 26 июля приостановлена подача природного газа потребителям г.Атырау и пригородным поселкам правобережья от с. Еркинкала до с. Алмалы. - Просим жителей и гостей города принять соответствующие меры предосторожности, - обратились к жителям Атырау представители областного филиала АО "КазТрансГаз Аймак". Камилла МАЛИК