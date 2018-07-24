Шерхан Байзенов. Скриншот с видео Учитель математики Шерхан БАЙЗЕНОВ в день похорон Дениса Тена разместил пост в социальных сетях, в котором написал, что "Ради одного китайца не стоит плакать" и назвал убийц Дениса "красавчики". Позже Шерхан разместил в соцсети видео с извинениями. Руководитель отдела образования Зеленовского района Серик САФИУЛЛИН сообщил, что узнал обо всем поздно ночью 20 июля. - Уже 21 июля его установили полицейские. Они определили его местожительства, провели допрос и было возбуждено уголовное дело по ст. 174 УК РК "Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни". Он сразу же во всем признался, - рассказал Серик САФИУЛЛИН. Также руководитель отдела образования района появнил, что однозначно Шерхан будет уволен с работы по закону и согласно морально-этическим нормам. - Насколько мне известно, были проведены необходимые технические экспертизы и было установлено, что он сам разместил этот пост в своем аккаунте. Он и сам хочет уволиться, но сейчас начато уголовное дело и он находится в отпуске, поэтому уволить его прямо сейчас мы не имеем права, - объяснил Серик САФИУЛЛИН. 7vJpD7aj5AY