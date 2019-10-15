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Социум

В районе ЗКО прошел творческий фестиваль для людей с ограниченными возможностями

В Акжайыкском районе прошел традиционный творческий фестиваль среди людей с ограниченными возможностями «Бәріміз бірдейміз – кемсітуді білмейміз» - «Разные – равные», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Главная цель конкурса – содействие и развитие потенциала и самореализации лиц с ограниченными возможностями, привлечение общественности к созданию для инвалидов равных с другими возможностями во всех сферах жизни общества. Конкурс проводится среди детей, молодежи из числа лиц с ограниченными возможностями, общественных объединений. На конкурсе была продемонстрирована жизнь инвалида, как
Дана Рахметова
В районе ЗКО прошел творческий фестиваль для людей с ограниченными возможностями
В Акжайыкском районе прошел традиционный творческий фестиваль среди людей с ограниченными возможностями «Бәріміз бірдейміз – кемсітуді білмейміз» - «Разные – равные», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 
Главная цель конкурса – содействие и развитие потенциала и самореализации лиц с ограниченными возможностями, привлечение общественности к созданию для инвалидов равных с другими возможностями во всех сферах жизни общества. Конкурс проводится  среди детей, молодежи из числа лиц с ограниченными возможностями, общественных объединений. На конкурсе была продемонстрирована жизнь инвалида, как они социализируются в обществе, какие доступные есть для них социальные услуги, как проводят свой досуг, как учатся, трудоустраиваются. Также было озвучены такие моменты, как то, какое содействие оказывается их творчеству, каким образом привлекаются люди с ограниченными возможностями к участию в проектах, как выявляются молодые дарования, как осуществляется поддержка творческих способностей людей с ограниченными возможностями. По различным номинациям в конкурсе участвовал 41 претендент из 16 сельских округов района. Конкурсантов приветствовал председатель областного общества инвалидов Жумажан Кожжанов. – Главная задача конкурса «Разные – равные» – выявить таланты, скрытые потенциалы людей с ограниченными возможностями и развивать далее. Необходимо показать возможности людей с инвалидностью, что они могут тоже приносить пользу обществу, работать и развиваться , – отметил он. По итогам конкурса в номинации «Лучший творец» победительницей стала Арайлым Мектепова из Курайлысая. В номинации «Художественное слово» лучшей была Анель Сагындыкова из Алмалы. «Лучшим исполнителем» признан Муратбек Отаргалиев из Базаршолана. В номинации на лучшего исполнителя танцев победила участница из села Жанабулак Актлек Душева. Победителям и участникам фестиваля были вручены благодарственные письма и специальные памятные подарки. Победители вскоре примут участие в областном фестивале, который будет проводиться в 20-й раз. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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