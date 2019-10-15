В районе ЗКО прошел творческий фестиваль для людей с ограниченными возможностями

В Акжайыкском районе прошел традиционный творческий фестиваль среди людей с ограниченными возможностями «Бәріміз бірдейміз – кемсітуді білмейміз» - «Разные – равные», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Главная цель конкурса – содействие и развитие потенциала и самореализации лиц с ограниченными возможностями, привлечение общественности к созданию для инвалидов равных с другими возможностями во всех сферах жизни общества. Конкурс проводится среди детей, молодежи из числа лиц с ограниченными возможностями, общественных объединений. На конкурсе была продемонстрирована жизнь инвалида, как