В рамках программы «Рухани жанғыру» прошел фестиваль народных театров

Народные театры области 30 июля встречал район Байтерек, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Один из самых больших творческих фестивалей в западном регионе состоялся в рамках программы «Рухани жаңғыру». В нем приняли участие пять народных театров разных районов Западно-Казахстанской области. Стоит отметить, что фестиваль проходил под открытом небом в районе Байтерек. Если заглянуть в историю появления таких театров, то раньше, таким образом, и проходили все представления. В год молодежи свои таланты показали самые молодые представители этого искусства. В этом году приняли участив в фес