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Социум

В рамках программы «Рухани жанғыру» прошел фестиваль народных театров

Народные театры области 30 июля встречал район Байтерек, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Один из самых больших творческих фестивалей в западном регионе состоялся в рамках программы «Рухани жаңғыру». В нем приняли участие пять народных театров разных районов Западно-Казахстанской области. Стоит отметить, что фестиваль проходил под открытом небом в районе Байтерек. Если заглянуть в историю появления таких театров, то раньше, таким образом, и проходили все представления. В год молодежи свои таланты показали самые молодые представители этого искусства. В этом году приняли участив в фес
Кристина Кобина
В рамках программы «Рухани жанғыру» прошел фестиваль народных театров
Народные театры области 30 июля встречал район Байтерек, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Один из самых больших творческих фестивалей в западном регионе состоялся в рамках программы «Рухани жаңғыру». В нем приняли участие пять народных театров разных районов Западно-Казахстанской области. Стоит отметить, что фестиваль проходил под открытом небом в районе Байтерек. Если заглянуть в историю появления таких театров, то раньше, таким образом, и проходили все представления. В год молодежи свои таланты показали самые молодые представители этого искусства. В этом году приняли участив в фестивале народных театров Бурлинского, Таскалинсткого, Теректинского, Акжайыкского и Казталовского районов. В фестивале не было никаких тематических ограничений, каждая творческая группа могли показать пьесу отечественных или зарубежных сценаристов. Как рассказала заведующая отделом центра культуры и отдыха района Байтерек Амангуль Намазова, в этом году у них в апреле начал работу при Доме культуры самодеятельный театр "Байтерек таланттары", куда привлечена молодежь района, а также работники культуры. - За столь короткий период наш театр стал лауреатом областных и республиканских международных конкурсов, - сказала Амангуль Намазова. Народный театр при культурно-досуговом центре Акжайыкского района представил постановку известного режиссера Мукангали Туманова «Мои дочери». В спектакле идет рассказ о периоде Второй мировой войны. В нем показаны судьбы юных девушек, которые вместе с мужчинами встали на защиту родины. Они воевали с оружием в руках и проводили секретные операции, с которой никто из них не вернулся. По словам режиссера народного Акжайыкского театра Кулим Алмуханова, Акжайыкский театр образовался в 1999 году. - В 2005 году наш театр получил статус народного театра. Мы постоянно расширяемся, в спектакле я сыграла роль Салтанат. Сегодня мы показали героизм наших девушек в период войны, – дополнила Кулим Алмуханова. Артиста народного Акжайыкского театра Армана Шынгали учился в отделении режиссуры в музыкальном колледже имени Курмангазы. - Это очень интересная профессия, которую я люблю. В спектакле я играл роль лейтенанта. Каждая роль - это возможность показать характер своего героя. Это очень непросто, и я надеюсь, что справился со своей задачей и зритель оценил нашу работу, - сказал Армана Шынгали. К слову, по итогам фестиваля номинация лучшего театра была присуждена народному театру Таскалинского района. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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