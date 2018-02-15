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Происшествия

В разбившемся в Подмосковье самолете был уроженец Актобе

Евгений Ильинов родился в Актобе, окончил здесь школу №3, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". После школы Евгений поступил в технический университет в Санкт-Петербурге, и остался там работать, позже переехал в Москву. Часто навещал родителей в Актобе, летал самолетом через Оренбург. - Евгений был старшим из двух сыновей в семье Ильиновых, - рассказала одноклассница погибшего Анна Кулик. – Семья у них была самая обычная. Его гибель для всех стала ударом. Евгений был любимцем в классе. Учился хорошо, позитивный, заводила. После школы мы уехали в Питер. Постоянно общались, были друзьями.
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В разбившемся в Подмосковье самолете был уроженец Актобе
Евгений Ильинов родился в Актобе, окончил здесь школу №3, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 
После школы Евгений поступил в технический университет в Санкт-Петербурге, и остался там работать, позже переехал в Москву. Часто навещал родителей в Актобе, летал самолетом через Оренбург. - Евгений был старшим из двух сыновей в семье Ильиновых, - рассказала одноклассница погибшего Анна Кулик. – Семья у них была самая обычная. Его гибель для всех стала ударом. Евгений был любимцем в классе. Учился хорошо, позитивный, заводила. После школы мы уехали в Питер. Постоянно общались, были друзьями. В 2013 году он был на моей свадьбе. У меня сохранилось фото. Как всегда Женя улыбается. Он был такой. После окончания технического университета работал специалистом комитета по развитию предпринимательства. В Смольном отвечал за поддержку малого и среднего предпринимательства. Был куратором креативного пространства Welcome, руководил программой «Ты — предприниматель», организовывал форумы. Ему был 31 год. Он много путешествовал, поднимался на Эверест. Прошлым летом Женя женился. Полгода всего в браке прожил… Для всех это большая потеря. По словам Анны, супруга Евгения ездила в Москву после катастрофы, родители - в Оренбург, сдавать кровь на ДНК. -Женька успел побывать во многих местах, и по Европе поездил, и по России и в Мексике был. Как не позвоню, то он на открытии журнала, то в Барселоне на футболе, то на Эльбрусе, то серфингом в Тихом океане занимался, то на лыжах в Альпах, то на коньках в Ярославле. Я всегда шутила: Женя ты уже за свои 30 лет перепробовал и повидал столько, сколько люди за всю жизнь не успевают. А он отвечал, смеясь: Это только начало! - вспоминает Анна. Как стало известно, Евгений постоянно приезжал в Актобе - навещал родителей. -Несмотря на занятость, он всегда навещал маму, он очень трепетно к ней относился. И вот на этот раз он направлялся в Орск, а оттуда в Актобе, - говорит Анна. Напомним, Ан-148 разбился в Раменском районе Подмосковья днем 11 февраля спустя несколько минут после вылета из Домодедово. Самолет летел из Москвы в Орск (Оренбургская область). На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа — все погибли. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, повлекшем по неосторожности гибель двух и более лиц (часть 3 статьи 263 УК). Предварительные причины ЧП — погодные условия, человеческий фактор и техническое состояние лайнера.
Азамат АКЫЛ Фото из личного архива Анны Кулик
Актобе самолёт крушение

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