В разбившемся в Подмосковье самолете был уроженец Актобе

Евгений Ильинов родился в Актобе, окончил здесь школу №3, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". После школы Евгений поступил в технический университет в Санкт-Петербурге, и остался там работать, позже переехал в Москву. Часто навещал родителей в Актобе, летал самолетом через Оренбург. - Евгений был старшим из двух сыновей в семье Ильиновых, - рассказала одноклассница погибшего Анна Кулик. – Семья у них была самая обычная. Его гибель для всех стала ударом. Евгений был любимцем в классе. Учился хорошо, позитивный, заводила. После школы мы уехали в Питер. Постоянно общались, были друзьями.