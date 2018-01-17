Фото с сайта altaynews.kz Удостоверение личности и паспорт гражданина Казахстана на государственном языке планируют выдавать на латинице с 2021 года. Об этом сообщается в 35-м пункте проекта плана мероприятий по поэтапному переводу казахского алфавита на латинскую графику до 2025 года, опубликованном на сайте электронного правительства Казахстана. В документе сообщается, что МВД РК должно обеспечить выдачу паспортов, удостоверений личности гражданина Республики Казахстан и иных документов на государственном языке на основе латинской графики за период с 2021 под 2025 год. Отмечается, что объём финансирования будет определяться в рамках выделенных средств. Переиздать учебники на латинской графике по всем учебным предметам для школ с казахским языком обучения и по предметам "Казахский язык и литература" для школ с неказахским языком обучения планируется в период с 2019 по 2025 годы. На эти цели предусмотрено финансирование в 202,6 млрд тенге. Согласно проекту, на кампанию по продвижению перехода казахского языка на латиницу казахстанским блогерам планируется выделить более 462 млн тенге. Переход на латиницу в Казахстане пройдёт в три этапа: 2018-2020 годы, 2021-2023 годы, 2024-2025 годы. Публичное обсуждение плана продлится до 30 января 2018 года.