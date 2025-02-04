В России учредили конкурс вместо «Евровидения»

Вокальный конкурс «Интервидение» существовал в советские годы, в 1960-1980-х годах.

Соответствующий указ с подписью Владимира Путина появился на портале правовых актов. Согласно документу, будет организован комитет по подготовке мероприятия и отбору участников. Возглавит комиссию вице-премьер Дмитрий Чернышенко, а председателем набсовета назначили первого замглаву администрации президента Сергея Кириенко.

Конкурс состоится в Москве и Подмосковье. Точная дата проведения «Интервидения» пока неизвестна.

Заинтересованность конкурсом уже выразили такие страны, как Казахстан, Белоруссия, Китай, Азербайджан, Бразилия, Куба. В декабре прошлого года о желании участвовать в «Интервидении» говорили в Пакистане.

О проведении аналога «Евровидения» впервые заговорили еще в 2023 году.

Вокальный конкурс «Интервидение» существовал и в советские годы, в 1960-1980-х годах. В мероприятии участвовали прежде всего страны социалистического лагеря. Среди победителей — Алла Пугачева, «чешский соловей» Карел Готт, Марион Рунг из Финляндии и другие.

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