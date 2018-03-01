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Происшествия Социум

В Самарской области изъято из оборота поддельных купюр на 2,5 млн рублей

Центробанк опубликовал статистику выявления поддельных денежных знаков в Самарской области, передает volga.news. Иллюстративное фото с сайта 1stvc.net За 2017 год в банковском секторе в Самарской области было выявлено 678 поддельных российских денежных знаков, что на 9,5% меньше, чем годом ранее. 68% среди всех выявленных подделок пришлось на банкноты номиналом 5 тыс. рублей. При этом по сравнению с предыдущим годом их количество сократилось на 7,2%, до 461 штуки. Поддельных банкнот номиналом тысяча рублей обнаружено 194 штуки, номиналом 500 рублей — 9 штук, 100 рублей — 11 штук, 50 рублей — 1
gorod
В Самарской области изъято из оборота поддельных купюр на 2,5 млн рублей
Центробанк опубликовал статистику выявления поддельных денежных знаков в Самарской области, передает volga.news.
Иллюстративное фото с сайта 1stvc.net За 2017 год в банковском секторе в Самарской области было выявлено 678 поддельных российских денежных знаков, что на 9,5% меньше, чем годом ранее. 68% среди всех выявленных подделок пришлось на банкноты номиналом 5 тыс. рублей. При этом по сравнению с предыдущим годом их количество сократилось на 7,2%, до 461 штуки. Поддельных банкнот номиналом тысяча рублей обнаружено 194 штуки, номиналом 500 рублей — 9 штук, 100 рублей — 11 штук, 50 рублей — 1 штука. Также были признаны поддельными две монеты номиналом 5 рублей. А вот поддельные банкноты номиналом 10 рублей в 2017 году в банковском секторе в Самарской области не выявлялись. Кроме того, в 2017 году в регионе выявлены и изъяты из обращения 22 поддельные банкноты Федеральной Резервной системы США. Подавляющее большинство из них — номиналом 100 долларов.
поддельные купюры Самарская область

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