В Самарской области изъято из оборота поддельных купюр на 2,5 млн рублей

Центробанк опубликовал статистику выявления поддельных денежных знаков в Самарской области, передает volga.news. Иллюстративное фото с сайта 1stvc.net За 2017 год в банковском секторе в Самарской области было выявлено 678 поддельных российских денежных знаков, что на 9,5% меньше, чем годом ранее. 68% среди всех выявленных подделок пришлось на банкноты номиналом 5 тыс. рублей. При этом по сравнению с предыдущим годом их количество сократилось на 7,2%, до 461 штуки. Поддельных банкнот номиналом тысяча рублей обнаружено 194 штуки, номиналом 500 рублей — 9 штук, 100 рублей — 11 штук, 50 рублей — 1