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Социум

В самом крупном ЦОНе Атырау открыли пункт вакцинации от COVID-19

Здесь получить прививку от коронавирусной инфекции могут как сотрудники Центра обслуживания населения, так и посетители, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Новый прививочный пункт открылся в ЦОНе в микрорайоне Нурсая. В нем население обслуживают медработники поликлиники №2 - врач и две медсестры. Получить вакцину от COVID-19 могут как сотрудники ЦОНа, так и его посетители. - В Атырауском филиале НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня работают порядка 800 человек, 100 сотрудников уже дали добровольное согласие на получение вакцины и начали прививаться. Дума
Кристина Кобина
В самом крупном ЦОНе Атырау открыли пункт вакцинации от COVID-19
Здесь получить прививку от коронавирусной инфекции могут как сотрудники Центра обслуживания населения, так и посетители, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В самом крупном ЦОНе Атырау открыли пункт вакцинации COVID-19
В самом крупном ЦОНе Атырау открыли пункт вакцинации COVID-19
Новый прививочный пункт открылся в ЦОНе в микрорайоне Нурсая. В нем население обслуживают медработники поликлиники №2 - врач и две медсестры. Получить вакцину от COVID-19 могут как сотрудники ЦОНа, так и его посетители. - В Атырауском филиале НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня работают порядка 800 человек, 100 сотрудников уже дали добровольное согласие на получение вакцины и начали прививаться. Думаю, их примеру последуют и наши посетители, - рассказал менеджер по связям с общественностью филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" Бекжан Ахметов. Отметим, что получить I компонент вакцины "Спутник V" в ЦОНе смогут и жители близ лежащих микрорайонов - Нурсая, Болашак и Тулпар. Привиться от коронавирусной инфекции здесь можно вне зависимости от места прописки и прикрепления к поликлиники.
В самом крупном ЦОНе Атырау открыли пункт вакцинации COVID-19
В самом крупном ЦОНе Атырау открыли пункт вакцинации COVID-19
В самом крупном ЦОНе Атырау открыли пункт вакцинации COVID-19
В самом крупном ЦОНе Атырау открыли пункт вакцинации COVID-19
В самом крупном ЦОНе Атырау открыли пункт вакцинации COVID-19
В самом крупном ЦОНе Атырау открыли пункт вакцинации COVID-19
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено пресс-службой управления здравоохранения Атырауской области  
Вакцинация ЦОН

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