В самом крупном ЦОНе Атырау открыли пункт вакцинации от COVID-19

Здесь получить прививку от коронавирусной инфекции могут как сотрудники Центра обслуживания населения, так и посетители, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Новый прививочный пункт открылся в ЦОНе в микрорайоне Нурсая. В нем население обслуживают медработники поликлиники №2 - врач и две медсестры. Получить вакцину от COVID-19 могут как сотрудники ЦОНа, так и его посетители. - В Атырауском филиале НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня работают порядка 800 человек, 100 сотрудников уже дали добровольное согласие на получение вакцины и начали прививаться. Дума