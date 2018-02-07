В селах ЗКО очередники на землю смогут купить готовые дома по госпрограмме

В Теректинском районе ЗКО по программе "Нурлы жер" выделят 873 земельных участка под ИЖС, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали на отчетной встрече акима Теректинского района ЗКО, в районе реализуется пилотный проект, который подразумевает строительство жилья в едином архитектурном стиле от одного застройщика. - Таким образом очередники, которые должны получить земельный участок под ИЖС, смогут участвовать в данном проекте и приобрести уже готовый дом с подведенными инженерными коммуникациями и даже получить льготное кредитование через "Ж