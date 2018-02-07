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Социум

В селах ЗКО очередники на землю смогут купить готовые дома по госпрограмме

В Теректинском районе ЗКО по программе "Нурлы жер" выделят 873 земельных участка под ИЖС, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали на отчетной встрече акима Теректинского района ЗКО, в районе реализуется пилотный проект, который подразумевает строительство жилья в едином архитектурном стиле от одного застройщика. - Таким образом очередники, которые должны получить земельный участок под ИЖС, смогут участвовать в данном проекте и приобрести уже готовый дом с подведенными инженерными коммуникациями и даже получить льготное кредитование через "Ж
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В селах ЗКО очередники на землю смогут купить готовые дома по госпрограмме
В Теректинском районе ЗКО по программе "Нурлы жер" выделят 873 земельных участка под ИЖС, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали на отчетной встрече акима Теректинского района ЗКО, в районе реализуется пилотный проект, который подразумевает строительство жилья в едином архитектурном стиле от одного застройщика. - Таким образом очередники, которые должны получить земельный участок под ИЖС, смогут участвовать в данном проекте и приобрести уже готовый дом с подведенными инженерными коммуникациями и даже получить льготное кредитование через "Жилстройсбербанк". Пилотный проект сейчас действует в селе Тукпай. Там выделено 222 земельных участка, - заявил аким района Карим ЖАКУПОВ. Также планируется подвести инженерные сети к 528 участкам в поселке Федоровка Теректинского района.
дом земельный участок ИЖС

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