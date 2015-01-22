21 января в селе Березовка 12 детям стало плохо во время занятий в школе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Фото из архива "МГ"

Папа 11-классницы Динары Казбек ИРМИКБАЕВ рассказал, что его дочь была в числе детей, которым стало плохо 28 ноября. С тех пор она в школу она не ходит, потому что родители возили ребенка лечиться в Оренбург, затем она отдыхала в санатории "Акжайык". И 21 января 2015 года она впервые пошла в школу после ЧП.

- Я был дома, когда мне позвонили со школы, - рассказал Казбек. - Это было около 11 часов дня. По телефону мне сказали, что дочери стало плохо. Симптомы те же самые - она задыхалась, ей как будто не хватало кислорода, у нее отказывали ноги. Там были люди из следственного комитета, не знаю точно, кто они. Я их позвал и сказал, чтоб они посмотрели, как плохо нашим детям. Тут же были и психологи, я им тоже сказал: "Смотрите, как им плохо, а вы говорите, что они симулируют!". Затем приехал реанимобиль и дочку повезли в Аксайскую больницу. На нее сразу же надели кислородную маску и она начала дышать, ей под маской становилось легче. Пока мы доехали до районной больницы, ей стало легче. Мы там пробыли два часа и уехали домой.

Также Казбек рассказал, что, помимо его дочери, плохо было еще нескольким детям. У некоторых давление повысилось, а у некоторых детей, наоборот, понизилось. К тому же резкое ухудшение самочувствия было отмечено у пяти детей, которые до этого на здоровье не жаловались.

Сегодня, 22 января, родители этих детей не пустили их в школу.

Напомним, 20 января на встречу с жителями приезжали первый вице-министр энергетики Узакбай КАРАБАЛИН, аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ и руководитель управления здравоохранения Камидолла ИРМЕНОВ. Жителям объявили, что никто их переселять не будет, так как отравление детей из-за токсического воздействия не подтвердилось.

А представители здравоохранения утверждают, что практически все дети, которым было плохо, имеют хронические заболевания, такие как хронический бронхит или железодефицитная анемия.

Корреспондент "Радио "Азаттык" стал свидетелем, как медики оказывают первую помощь детям.