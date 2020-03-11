Недостроенная спортплощадка несколько лет является памятником бесхозяйственности. Искусственный газон едва прикрывает бетонное основание. - В 2016 году площадку должны были достроить. Но подрядчики оказались недобросовестными. Не доделали работу и уехали, - рассказывают местные жители. Подростки иногда собираются поиграть в футбол на спортплощадке. Но перед этим им приходится натягивать искусственное покрытие, которое не прикреплено к основанию. - Играть очень неудобно. Если мы падаем, то набиваем синяки и шишки. Бетонное основание очень жесткое. От ветра газон слетает, - отметил житель села Айдос Серикулы. В местном акимате сообщили, что конкурс на возведение объекта был объявлен осенью 2016 года. Было выделено 7 млн 380 тысяч тенге. Победителем тендера было объявлено ТОО «Энергосбыттелеком» из Кызылординской области. - Вовремя сдать объект в эксплуатацию подрядчики не смогли. Но оплату они получили. Весной были выявлены недоделки. Газон не был прикреплен к основанию. Также осталась резиновая крошка, которая должна быть насыпана на бетонное основание. Мы подали в суд на подрядчика. Более 200 тысяч тенге подрядная организация вернула в качестве недоимки. По решению экономического суда ТОО «Энергосбыттелеком» должно устранить недоделки. Решение суда не исполняется. Мы его направили по месту регистрации подрядной организации, - сообщил и.о акима сельского округа Актау Таскалинского района ЗКО Нурсеит Белгин. Сейчас в селе, где живут более тысячи человек, строится площадка для воркаута. Но и она может повторить судьбу футбольной. Объект приходит в запустение. Местные власти отметили, что возведение продолжится после наступления благоприятных погодных условий. Но для завершения футбольной спортплощадки в бюджете денег не предусмотрено.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.