Полицейского накажут за езду на служебном авто с подложными номерами. Стр.2 44 миллиона тенге украли у владельца обменника. Стр.2 Цена на нефть упала, доллар подорожал до 397 тенге. Стр.3 Воспоминания бывшего узника концлагерей: "Мама нам давала по одному сухарю в день". Стр 6-7 Аким Уральска разрезал путы маленькому постояльцу дома юношества "Шанырак". Стр.8 Диетолог составила рейтинг полезности молочных продуктов. Стр.16 Ученые объяснили, почему мужчины умирают раньше женщин. Стр.20 Аким ЗКО возмутился качеством дороги после капремонта. Стр.30  