Сегодня, 11 марта, в Уральском городском суде был вынесен приговор бывшему полицейскому Медету Рахадилову, который обвиняется в смерти матери четверых детей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске вынесли приговор экс-полицейскому, обвиняемому в смерти многодетной матери Медет Рахадилов признан виновным по ч.3 ст. 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии минимальной безопасности. Также Медет Рахадилов лишен водительского удостоверения на пять лет. Супруг погибшей Инкар Серик Бектурганов опасается, что осужденный может в скором времени выйти на свободы по условно-досрочному освобождению. – Конечно, суд вынес решение в рамках своих полномочий. По старой редакции уголовного кодекса преступникам грозит именно такое наказание. Но пять лет - это все же мало. Кроме этого, есть понятие УДО, да и отбывать наказание в колонии-поселении слишком мягко для него. Будем ли мы обжаловать решение суда, я пока сказать не могу. Нужно изучить все юридические моменты. Четверо детей остались без мамы. Они стараются держаться, живут как-то, все еще ждут маму, - говорит Серик Бектурганов. Напомним, в ночь на 7 декабря 2019 года водитель автомашины "Ауди B4" столкнулся с автомашиной марки «Шевроле Лацетти», за рулем которой сидела 29-летняя Инкар Бектурганова. За рулем "Ауди" находился помощник инспектора полиции ОУИП ОМПС УП г.Уральска Медет Рахадилов. В результате ДТП  29-летняя девушка с диагнозом открытая черепно-мозговая травма была госпитализирована в реанимационное отделение областной многопрофильной больницы, где позже скончалась не приходя в сознание. Медет Рахадилов обвиняется по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека. Во время судебных разбирательств супруг погибшей женщины Серик Бектурганов заявил, что не намерен прощать виновника в смерти его жены. Приговор не вступил в законную силу.