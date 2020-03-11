Иллюстративное фото с сайта cdn.iz.ru Особенно поднялись цены на огурцы и помидоры. Цена на огурцы перевалила за 1200 тенге за кило, а помидоры - за 1100 тенге. В отделе предпринимательства Актау заявили, что отслеживание цен проводится только на социально-значимые продукты, огурцы с помидорами в этот список не попадают. Но представители отдела высказали надежду на то, что цены стабилизируются, так как в акимате ведутся работы в этом направлении. По утверждениям жителей, цены взлетели 10 марта. Неделю назад огурцы стоили не дороже 800 тенге за килограмм, а помидоры - 600 тенге. 9 марта огурцы продавались по 1000 тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.