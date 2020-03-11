Средневзвешенный курс доллара на торгах на Казахстанской фондовой бирже составил 394,41 тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Доллар снова подорожал в Казахстане Таким образом, с 10 марта доллар подорожал на 0,41 тиын. В обменных пунктах Уральска доллар продается по 396,5 тенге, покупка составляет 390 тенге. Российский рубль продается по 5,73 тенге, купить его можно по 5,55 тенге. Напомним, рынки нефти рухнули более чем на 30% после распада альянса ОПЕК+, вызвавшего ценовую войну между Саудовской Аравией и Россией, сообщает Bloomberg. В России произошел обвал рубля. 10 марта доллар продавался в обменниках Уральска по 397 тенге.   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.