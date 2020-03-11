Сегодня, 11 марта, жители села собрались в доме культуры, чтобы высказать свой протест по поводу открытия в их больнице бокса для приезжих из-за границы западноказахстанцев, которых будут помещать на карантин на 14 дней из-за эпидемии во всем мире коронавируса. По словам жительницы села Айымгуль, все сельчане обеспокоены данным вопросом. Они опасаются за свои жизни. - В нашей больнице откроют бокс, куда поместят людей с подозрениями на коронавирус. Даже если их изолируют, мы пользуемся одним водопроводом, канализации и септики у всех на улицах, и таким образом может распространиться вирус, - заявила женщина. С сельчанами встретилась заместитель акима области Бибигуль Конысбаева, которая объяснила собравшимся, что больных и тех, у кого есть подозрения на вирус, помещать сюда не будут. - Во-первых, хочу сразу сказать, что на карантин будут помешаться не иностранцы, а жители нашей области, которые приезжают из зон риска. Во-вторых, так как вы говорите, вирус не передаётся. Будут соблюдены все меры предосторожности. Санврач вам сказал уже, как будет проходить карантин и обработка помещений, - пояснила Бибигуль Конысбаева. Также замакима отметила, что в случае выявления вируса, больных не будут привозить в село, а сразу поместят в инфекционную больницу в Уральске, поэтому поводов для переживаний нет.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.