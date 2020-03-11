Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, в последнее время в рыночной экономике широко используются интернет и различные интернет-магазины. Этим успешно пользуются правонарушители. – Согласно анализу, за последние два месяца в области зарегистрирован 231 факт мошенничества, 115 из которых совершены в интернете. В связи с этим в области один раз в квартал проводятся оперативно-профилактические мероприятия. Так, с 17 по 21 февраля в целях профилактики и раскрытия преступлений в сфере информатизации и связи в области проведено ОПМ "Контрафакт", во время которого выявлено 15 правонарушений. Из них в отношении интернет-пользователей выявлено 10 мошенничеств, в сфере нарушений авторского права - два факта, одна кража с использованием IT-технологий, один факт распространения порнографии, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области. Стоит отметить, что полицейским региона удалось изъять из оборота один запрещенный продукт, а также раскрыть 18 фактов интернет-мошенничеств. Дела в данный момент находятся на производстве. – Например, в Атырау был задержан житель города Уральск. Он разместил на сайтах объявления о том, что возьмет деньги под 20-30%. Доверчивые граждане скидывали ему деньги на банковскую карту, после чего он выключал телефон. В данный момент доказано четыре эпизода. Злоумышленники широко используют возможности интернета, заводят фейковые страницы интернет-магазинов и сайтов, - отметили в полиции. Сотрудники департамента полиции настоятельно рекомендуют гражданам не доверять малознакомым людям, не вестись на привлекательные цены и не сообщать третьим лицам информацию касательно своих банковских счетов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.