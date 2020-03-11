Мужчина был признан виновным в сексуальном насилии над детьми шести и восьми лет, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Мой сын любит детей, он никогда бы так не сделал - мама подозреваемого в сексуальном насилии 26 июля прошлого года в селе ЗКО родители девочек 6 и 8 лет заявили о том, что их дети подверглись сексуальному насилию со стороны их односельчанина, который совсем недавно отслужил в армии и пошел работать пожарным. Тогда корреспондентам "МГ" удалось поговорить с матерью подозреваемого в сексуальном насилии. Она рассказала, что они хорошо знали девочек и родителей, которые заявили в полицию на ее сына. Женщина не верит, что такое могло произойти. С ее слов, сын у нее воспитанный и не употребляет алкоголь. А после работы всегда приезжал домой, уставший ложился спать. Мать подозреваемого - инвалид, по ее словам она все время находилась дома, где якобы все произошло. О произошедшем они узнали от полицейских. К ним не приходили родители детей, не жаловались и не ругались. Более того, мать одной из девочек все время приходила к ним на чай. Соседи парня, отзывались о нем только положительно, а вот с родителями потерпевшей стороны журналистам поговорить не удалось. В департаменте полиции ЗКО рассказали, что мужчина подозревается по статье 121 УК РК ч.4 "Насильственные действия сексуального характера" в отношении детей 6 и 8 лет. - 14 февраля этого года в специализированном межрайонном суде по уголовным делам ЗКО 22-летнего мужчину приговорили к 20 годам лишения свободы, - отметили в полиции ЗКО. В суде ЗКО отметили, что по данному делу после оглашения приговора была подана апелляция. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.