Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил пресс-секретарь КГП "Атырау облысы Су Арнасы", с 11 марта 23.00 до 10.00 12 марта в Атырау и в Макатском районе будет временно прекращена подача воды. - Отключение воды связано с аварийной заменой водопровода по улице Контейнерная. Еще будет заменена задвижка на водопроводном очистном сооружении, - пояснили в КГП "Атырау облысы Су Арнасы". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.