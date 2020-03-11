89-летняя женщина и 91-летний мужчина были убиты в 2017 году, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске подозреваемая в убийстве пенсионеров утверждает, что она не виновна (видео) Как сообщили в департаменте полиции ЗКО, тела пожилой супружеской пары были обнаружены 17 апреля 2017 года в частном доме в районе кинотеатра "Казахстан". - По данному делу было принято решение о прерывании сроков досудебного расследования, так как преступник не найден, - сообщили в полиции ЗКО. Напомним, три года назад в частном доме в районе кинотеатра "Казахстан" были обнаружены тела пожилой семейной пары. Под подозрение в убийстве попала Екатерина Мансурова, которая ухаживала за стариками. Однако женщина заявила, что она не виновна, при этом она рассказала, что полицейские заставляли ее признаться в двойном убийстве. Напомним, двойное убийство было совершено 7 сентября 2019 года. На улице Циолковского в частном доме были обнаружены трупы пожилой женщины и её сына. По данному факту началось досудебное расследование по статье 99 УК РК "Убийство". Тогда на брифинге руководитель департамента полиции ЗКО Махсудхан Аблазимов рассказал, что женщина и ее сын были убиты. Также он отметил, что это преступление у него на личном контроле. 14 января этого года жителей ЗКО в селе Янайкино района Байтерек была убита семья. После совершения убийства дом подожгли. Прибывшие на место экстренные службы при входе в дом обнаружили тела трех человек с ножевыми ранениями. Как выяснилось позже, погибшими оказались жители села: 67-летний Александр Запрометов, его 66-летняя жена Валентина и 43-летний сын Сергей. Полицейские на вопрос, найден ли убийца, ссылаются на ст. 201 УПК РК "Недопустимость разглашения данных досудебного расследования". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  