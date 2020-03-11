Как рассказала заведующая секретариатом АНК Атырауской области Гульмира Шакирова, по области работают 19 этнокультурных объединений. Каждое из них вносит свой вклад в развитие общенационального единства и общественного согласия. Каждое мероприятие, проводимое под эгидой Ассамблеи народа Казахстана, направлено на единение народа и укрепление мира и дружбы. Как известно, важным фактором единства общества является знание всеми государственного языка. Поэтому областной ассамблеей проводится работа в данном направлении. В частности, многие молодые люди разных национальностей изучают казахский язык. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Глава региона осмотрел​ здание Дома Дружбы, в котором размещены также государственное учреждение «Қоғамдық келісім» и этнокультурные объединения региона. Руководители ЭКО ознакомили акима области с проводимыми работами по укреплению единства нации. - Для меня было символично, первая моя встреча в Атырау прошла с Ассамблеей народа Казахстана. В праздничной обстановке. У нас нет конфликтов на межнациональной почве. Но никогда не лишне проводить разъяснительную работу, особенно среди молодежи. У нас хорошая история взаимоотношений и этим надо дорожить. Те ценности, которые передаются из поколения в поколение, необходимо ценить, - сказал Махамбет Досмухамбетов. Представители этнокультурных объединений поделились с главой региона своими планам. Перед акимом области были также поставлены ряд вопросов, требующих внимательного изучения и положительного решения.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.