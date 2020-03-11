Махамбет Досмухамбетов ознакомился с работой этнокультурных объединений региона, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов посетил Дом Дружбы Как рассказала заведующая секретариатом АНК Атырауской области Гульмира Шакирова, по области работают 19 этнокультурных объединений. Каждое из них вносит свой вклад в развитие общенационального единства и общественного согласия. Каждое мероприятие, проводимое под эгидой Ассамблеи народа Казахстана, направлено на единение народа и укрепление мира и дружбы. Как известно, важным фактором единства общества является знание всеми государственного языка. Поэтому областной ассамблеей проводится работа в данном направлении. В частности, многие молодые люди разных национальностей изучают казахский язык. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Глава региона осмотрел​ здание Дома Дружбы, в котором размещены также государственное учреждение «Қоғамдық келісім» и этнокультурные объединения региона. Руководители ЭКО ознакомили акима области с проводимыми работами по укреплению единства нации. - Для меня было символично, первая моя встреча в Атырау прошла с Ассамблеей народа Казахстана. В праздничной обстановке. У нас нет конфликтов на межнациональной почве. Но никогда не лишне проводить разъяснительную работу, особенно среди молодежи. У нас хорошая история взаимоотношений и этим надо дорожить. Те ценности, которые передаются из поколения в поколение, необходимо ценить, - сказал Махамбет Досмухамбетов. Представители этнокультурных объединений поделились с главой региона своими планам. Перед акимом области были также поставлены ряд вопросов, требующих внимательного изучения и положительного решения. Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов посетил Дом Дружбы Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов посетил Дом Дружбы Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.