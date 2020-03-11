Фото с сайта kfb.kz Мангистауский боксер участвовал в боях в Иордании, проходивших в рамках олимпийского турнира для стран Азии и Океании, где показал себя успешно. В первом бою Бекзад одолел Новозеландского бойца Жерома Пампеллона, а далее в одной четвертой финала взял победу над таджикистанским боксером Шаббосом Негматуллоевым. В следующем поединке Нурдаулетов должен встретится со спортсменом из Иордании. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.