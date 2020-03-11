Средняя стоимость такого ноутбука составляет 160 тысяч тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Как сообщил заместитель руководителя антикоррупционной службы ЗКО Нурдаулет Самет, 20 преступлений в сфере государственных закупок были совершены сотрудниками местных исполнительных органов, пять преступлений - сотрудниками территориальных подразделений центральных госорганов и их подведомственных организаций, еще четыре преступления совершили работники подрядных организаций.
– Эффективным превентивным инструментом в этом направлении является веб-портал «Единое окно закупок», разработанный НПП «Атамекен». Он обладает функционалом выявления коррупционных рисков в режиме онлайн. О коррупционных проявлениях, к примеру, часто свидетельствуют необоснованно заниженные или завышенные цены, сжатые сроки поставок, благосклонность к конкретным поставщикам. Есть примеры уголовных дел по фактам злоупотребления должностными полномочиями, присвоения или растраты, когда способствующим коррупции фактором стало искусственное завышение цены. Так, 3 декабря 2019 года приговором Бурлинского районного суда признан виновным и приговорен к наказанию в виде трех лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе руководитель аппарата акима Бурлинского района Агедилов
, который совершил хищение бюджетных средств на общую сумму 2,4 млн тенге, выделенных на аренду жилья в городе Аксай, - сообщил Нурдаулет Самет.
21 января этого года приговором Шынгырлауского районного суда признан виновным и приговорен к 3,5 годам лишения свободы руководитель районного отдела образования Сапаров
, который в октябре прошлого года был изобличен в неоднократном получении взятки в общей сумме около 2 млн тенге от индивидуального предпринимателя в виде «отката» за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по капитальному и текущему ремонту школы Шынгырлауского района.
– В данном случае, мы считаем, что «откатом» является заранее завышенная стоимость государственных закупок, которая закладывается заранее при разработке проектно-сметной документации. В результате мониторинга по нашей области предотвращены нецелесообразные затраты бюджета на сумму порядка 15 млн тенге. По данным «Единого окна закупок» нами составлен рейтинг заказчиков с высоким уровнем коррупционных рисков в закупках по итогам 2019 года. В ТОП-10 вошли четыре учреждения по линии образования - это ЗКАТУ имени Жангир хана, ЗКГУ имени М.Утемисова, управление образования, отдел образования Акжайыкского района. Как видите, антирейтинг по нашей области возглавил ЗКАТУ имени Жангир хана, где зарегистрированы факты завышения и приобретения у одного поставщика, - отметил Нурдаулет Самет.
Выяснилось, что возбуждены уголовные дела в отношении работников ГККП «Зеленовский колледж», которые совершили хищение бюджетных средств, принадлежащих ГККП на общую сумму 3,9 млн тенге. Они заключили фиктивные договоры государственных закупок из одного источника. В настоящее время приговор в законную силу не вступил.
В рейтинге неэффективного планирования бюджета на 2020 год первенство принадлежит также управлению образования.
– К примеру, Жанибекским колледжем управления образования планируется закуп мультимедийного ноутбука за 6,1 млн тенге, тогда как медианная цена (средняя цена - прим. автора) составляет 160 тысяч тенге. При закупе по медианной цене двух ноутбуков, сумма сэкономленных средств составит почти 12 млн тенге. Свыше 500 рисков установлены в планах закупок предприятий управления здравоохранения и акимата Жанибекского района, 277 рисков завышения установлено по отделам акимата города Уральск. Неоднозначная практика ценообразования налицо. К примеру, файл-вкладыш ЗКАТУ закупает за 1250 тенге (300 штук за 375 тысяч тенге), городская поликлиника № 1 за 286 и 647 тенге, в то время как городская поликлиника №4 закупает по 48 тенге. Тогда как медианная цена на данный товар 15 тенге за штуку. Подобная практика сильно распространена, - заявил Нурдаулет Самет.
