Копии удостоверений личности либо паспортов заявителя и членов его семьи; Копии свидетельства о заключении (расторжении) брака, смерти членов семьи, рождении детей ( по необходимости); (Справка Ф-1) Отсутствие на дату подачи заявления у заявителя и постоянно совместно проживающих с ним членов его семьи (супруг(а), несовершеннолетних детей) на территории Республики Казахстан жилья на праве собственности; Истечение трехлетнего срока с момента расторжения брака ( для категории неполных семей); При наличии предоставлять справку об инвалидности; Подтверждение МИО постановки на учет нуждающегося в жилище и статуса нуждающегося в жилище по предусмотренным категориям участников в соответствии с законом РК "О жилищных отношениях".

Сегодня, 11 марта, в отделе жилищно-коммунального хозяйства состоялся брифинг, где заведующий сектором жилья и приватизации ЖКХ города Уральск Ерлан Шайхиев рассказал об условиях государственной программы по направлению "Бакытты отбасы". С его слов, получить жилье по данной программе могут жители области по трем категориям: многодетная семья, неполная семья и семья, имеющая или воспитывающая детей-инвалидов. - Им будут выдаваться жилищные займы через АО "Жилстройсбербанк" под 2% годовых сроком до 20 лет при наличии первоначального взноса в размере 10% от суммы займа на счете АО "Жилстройсбербанк". Для получения направления в банк необходимо предоставить документы с 12 по 20 марта 2020 года в ГУ "ОЖКХ и ЖИ г.Уральск" - сектор жилья и приватизации в кабинет №2. Дни приема: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.30 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.30) по адресу: ул.К Аманжолова, офис 30/1, - пояснил Ерлан Шайхиев. Необходимые документы для участия в программе "Бакытты отбасы".Ерлан Шайхиев дополнил, что максимальная сумма займа составляет 10 миллионов тенге. - Для тех, у кого не хватает первоначальной суммы взноса, будет выдаваться жилищный сертификат (акимат выделяет средства для покрытия части первоначального взноса) в размере 50% от первоначального взноса, единственное условие - жилье должно быть в новостройке. Лимит на первое полугодие на получение жилья составляет 205 семей, состоящих в очереди по данным категориям, - пояснил Ерлан Шайхиев.