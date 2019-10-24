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Социум

В селе ЗКО завершено строительство 16 домов

В селе Сайхин Бокейординского района завершили строительство 16 двухквартирных домов. Аким области Гали Искалиев вручил счастливчикам ключи от домов и поздравил их с радостным событием, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Подрядчик ТОО «Жиенбай» приступил к строительству в ноябре 2018 года. Общая площадь одного дома составляет 133,82 кв. м. В рамках госпрограммы «Нурлы жол» на строительство было выделено 331,073 млн тенге, из них 297,966 млн тенге – из республиканского бюджета. – В рамках программы «Нурлы жер» 32 семьи стали обладателями своего жилья. Успешно реализуются в районе и дру
Дана Рахметова
В селе ЗКО завершено строительство 16 домов
В селе Сайхин Бокейординского района завершили строительство 16 двухквартирных домов. Аким области Гали Искалиев вручил счастливчикам ключи от домов и поздравил их с радостным событием, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Подрядчик ТОО «Жиенбай» приступил к строительству в ноябре 2018 года. Общая площадь одного дома составляет 133,82 кв. м. В рамках госпрограммы «Нурлы жол» на строительство было выделено 331,073 млн тенге, из них 297,966 млн тенге – из республиканского бюджета. – В рамках программы «Нурлы жер» 32 семьи стали обладателями своего жилья. Успешно реализуются в районе и другие государственные программы. В рамках программы «Сыбага» местные фермеры приобрели более 400 голов племенного скота, а также тракторы и сельхозтехнику за счет инвестсубсидий. Тем, кто начал предпринимательскую деятельность по программе «Енбек», предоставлен льготный кредит в размере 182 млн тенге. 571 семье в районе была оказана социальная помощь в размере 300 млн тенге. В рамках программы «Акбулак» 83% населения обеспечены чистой питьевой водой. В этом году завершится строительство водопровода в селах Тайкара и Уштерек. Начался капитальный ремонт трех участков трассы республиканского значения протяженностью 124 км на территории района. Реализация этих государственных программ находится под непосредственным контролем главы государства Касым-Жомарта Токаева, – рассказал Гали Искалиев. Председатель общественной организации «Нарын шуагы» Гульжан Бисекенова выразила благодарность за оказание помощи многодетным и одиноким матерям. От предпринимателя Куаныша Бирманова жительнице района Маншук Насимуллиной, матери ребенка с ограниченными возможностями, вручили вертикализатор, который изготовлен индивидуальным предпринимателем Биржаном Кужаковым из Уральска. – Сегодня радостное долгожданное событие для нашей многодетной семьи – у нас теперь своя крыша над головой. Около трех лет мы стояли в очереди на жилье. До сегодняшнего дня мы снимали квартиру, в поселке аренда жилья составляет 30 тысяч тенге. Сам я работаю водителем, отец четверых детей. В доме тепло, светло и уютно, нам нравится, – поделился радостью житель села Нурлан Ромашев. По словам руководителя отдела архитектуры, градостроительства и строительства Кобылана Жангалиева, в прошлом году по программе «Нурлы жер» в селе Сайхин было завершено строительство пяти двухкомнатных домов на 108,5 млн тенге. Строительство арендного жилья для граждан, стоящих в очереди, продолжается. Кроме того, готова проектно-сметная документация на строительство 26 двухквартирных жилых домов с необходимой инженерно-коммуникационной инфраструктурой в районном центре. Разрабатывается ПСД на строительство двухэтажного 12-квартирного дома. Кроме того, ПСД готовится для строительства 4 двухквартирных жилых домов в селах Хан-Орда и Бисен. В рамках программы «Нурлы жер» по области строятся 17 многоэтажных домов и 117 домов в районах. Ведется строительство 17 объектов инженерной и коммуникационной инфраструктуры. В рамках программы на строительство предусмотрено 16 188,0 млн тенге. До конца года планируется ввести в эксплуатацию 6 многоэтажных домов (797 квартир) в городе и 49 коммунальных (283 квартиры) в районах.
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