В селе ЗКО завершено строительство 16 домов

В селе Сайхин Бокейординского района завершили строительство 16 двухквартирных домов. Аким области Гали Искалиев вручил счастливчикам ключи от домов и поздравил их с радостным событием, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Подрядчик ТОО «Жиенбай» приступил к строительству в ноябре 2018 года. Общая площадь одного дома составляет 133,82 кв. м. В рамках госпрограммы «Нурлы жол» на строительство было выделено 331,073 млн тенге, из них 297,966 млн тенге – из республиканского бюджета. – В рамках программы «Нурлы жер» 32 семьи стали обладателями своего жилья. Успешно реализуются в районе и дру