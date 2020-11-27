– В настоящее время большая работа проводится в направлении развития инфраструктуры сел. Одним из масштабных проектов было строительство водопровода от месторождения Кеңащы, ведь все мы с нетерпением ждали этого момента и теперь пришли, чтобы разделить эту радость с сельчанами. Проект по водоснабжению сельской местности поддержали Правительство РК и Министерство сельского хозяйства, комитет водных ресурсов. Надеюсь, что 77-километровая водопроводная магистраль от Кеңащы разрешит проблему снижения давления воды в летний период в селах Жымпиты и Уленты. Суточный выход воды из месторождения Кеңащы составит 2000 квадратных метров. Но реализация проекта на этом не закончится, так как в дальнейшем водопровод будет подведен к 5 населенным пунктам, нуждающимся в питьевой воде. На данный момент документация готова и представлена на экспертизу. Несмотря на все это, нельзя забывать об экономном расходовании воды и бережном отношении к ней. Крайне неприятно, когда воду, предназначенную для питья сельчане используют для водопоя скота. Дефицит воды для сельскохозяйственных животных можно разрешить за счет других подземных источников, восстановления старых колодцев, над этим нам еще предстоит поработать. Использование чистой питьевой воды в технических целях в конечном итоге вновь приведет к дефициту воды, что скажется прежде всего на уровне жизни населения. Природные явления непредсказуемы, поэтому человек всегда должен думать не только о себе, но и о будущем своих потомков. Поэтому мы должны сохранить водные запасы месторождения Кеңащы в том первозданном виде, котором одарила нас природа, – сказал Гали Искалиев. Слова благодарности от сельчан руководству района, области, а также депутатам Парламента, оказавшим поддержку в реализации проекта выразил председатель районного совета ветеранов Ануарбек Галымов. ТОО «Мелиоратор» за 10 месяцев воплотило в жизнь реализацию крупного в истории района проекта по водоснабжению села Жымпиты, стоимость которого составила 2 миллиарда 157 миллионов тенге. Одновременно с водопроводом протяженностью 77 километров подведена и 17-километровая электросеть. К работам привлечены 60 человек, 15 из которых – местные жители. Ожидают своей очереди и пять населенных пунктов: Шагырлай, Булан, Жамбыл, Жыракудук, Кособа. По словам руководителя Сырымского районого отдела архитектуры, строительства и градостроительства Артура Искакова, подведение водопровода к 7 селам позволит обеспечить чистой питьевой водой 10000 человек, что составляет 50 процентов населения района. По вопросу качества воды мы обратились к главному инженеру ТОО «Казэкология жобалау» Людмиле Лебедевой.