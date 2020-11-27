Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции РК, 26 ноября на территорию Республики Казахстан прибыло 13 международных авиарейсов из Германии, Великобритании, ОАЭ, РФ, Турции, Ирана, Латвии и Египта. Из 1 496 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1384 человек, без справок прибыли 112 граждан РК. Так, в аэропорт города Нур-Султан прибыло пять рейсов с 612 пассажирами, 548 из которых на руках имели справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования. Пять международных рейсов прибыло в аэропорт города Алматы. Из 688 пассажиров справки имели 657. В Шымкент прилетели 133 человека, у 10 из которых отсутствовали справки. Самыми ответственными пассажирами назвали людей, прилетевших в Уральск из Шарм-эль-Шейха. У всех 56 пассажиров были справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования. В антирейтинге лидируют пассажиры Актау. Ни у одного из семи человек не было справок. – Прибывшие без справок граждане Казахстана были помещены в карантинные стационары по месту прибытия и протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа, - сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции РК.