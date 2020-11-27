Начальник департамента уголовно-исполнительной системы по Атырауской области Манарбек Габдуллин провел онлайн-прием граждан через платформу ZOOM. Онлайн приемы проходят в рамках единого приема граждан по поручению министра внутренних дел РК Ерлана Тургумбаева. Вопросы были разные. Например, мать осуждённого спросила, выдаётся ли осужденным гигиенические средства, например, хозяйственное мыло, зубная паста и т.д. - Специальный контингент обеспечивается раз в месяц одним хозмылом для купания (230 граммов), одной зубной пастой (150 граммов), одной туалетной бумагой, раз в 3 месяца зубной щеткой,- ответил начальник ДУИС Манарбек Габдуллин. - Почему осужденным запрещается пользоваться мобильными телефонами? - спросил житель города. - Для недопущения новых преступлений, давления на потерпевших и свидетелей, установления связи с другими осужденными в других исправительных учреждениях, а также для недопущения преступлений запрещается пользоваться мобильными телефонами. Однако им положены таксофанные звонки - один раз в неделю по 15 минут,- ответил Габдуллин. - Мой брат отбывает наказание в 66-ой колонии и хочет выйти на свободу, заплатив штраф. Как можно посчитать штраф? - задал вопрос мужчина. - Осужденный может подать ходатайство о замене срока на штраф. При замене неотбытой части наказания суд может избрать штраф из расчета 1 МРП за четыре дня лишения свободы либо ограничение свободы из расчета один день ограничения свободы за один день лишения свободы. Условием замены на штраф является полное возмещение ущерба, причиненного преступлением, - ответил Манарбек Габдуллин. - Как передается передача осужденным и подсудимым? - спросил брат подозреваемого. - Вес передачи не должен превышать 20 кг. Летом не разрешается принимать быстропортящиеся продукты, а именно молочные продукты, колбасные изделия, фрукты, - ответил начальник ДУИС. Также один из участников спросил, почему приостановили длительные свидания. Ему ответили, что в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуацией по COVID-19 для предотвращения распространения вируса в учреждениях УИС введено требование о приостановлении длительных свиданий во всех учреждениях уголовно-исполнительной системы. К слову, в онлайн встрече участвовали более 20 человек. На все вопросы были предоставлены ответы, по обращениям будут проведены соответствующие работы.