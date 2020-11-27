Согласно новому постановлению главного санврача, некоторым объектам будет разрешено работать в выходные. Так, по субботам и воскресеньям разрешили работать объектам общественного питания, салонам красоты, парикмахерским, фитнес-центрам, спортивно-оздоровительным объектам спортивные и тренажерные залам, баням и саунам, религиозным объектам, бизнес-центрам и бассейнам. Продовольственным и непродовольственным рынкам, торговым домам и центрам разрешили работать по субботам, но в воскресные дни они должны будут приостановить свою деятельность. К слову, по субботам будет ездить общественный транспорт. В области сохраняется запрет на передвижение личного автотранспорта с 23.00 до 6.00. Также запрещено проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций и семейных мероприятий. По-прежнему приостановлена деятельность всех развлекательных объектов, кинотеатров, фудкортов, банкетных залов, ночных клубов, баров, караоке, компьютерных и игровых клубов, кальянных, букмекерских контор, ярмарок, оказания кейтеринговых услуг и услуг по организации праздников. Запрещен выезд спортсменов для участия в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях за пределами Казахстана. Ограничен допуск в аэропорты, железнодорожные вокзалы встречающих и провожающих лиц.