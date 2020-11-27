В Актобе завершилось следствие по делу сотрудников и руководителей «Эстет Ломбард», «Гарант 24 Ломбард», «Выгодный займ», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Старший следователь Следственного департамента МВД РК Жанбулат Абдраемов побывал в Актобе и рассказал о нашумевшем деле о финансовых пирамидах, которые создали жители сначала в Актобе, а затем в других городах Казахстана. Волна арестов, закрытий финансовых контор прокатилась в Актобе зимой 2020 года. В феврале вслед за финансовой пирамидой «Голд» в Актобе приостановили деятельность нескольких компаний - «Гарант-24», «Выгодный займ», "Эстет Ломбард", началось следствие. Из офисов этих организаций полицейские выносили сейфы, документы, люди устраивали митинги, требуя вернуть им деньги. В ответ сотрудники правоохранительных органов просили писать заявления. По данным следствия, деятельность организаций строилась по принципу финансовой пирамиды – у клиентов брали деньги, обещали вернуть больше, речь шла о ежемесячной прибыли в 35-40% от переданной суммы. Люди отдавали машины, миллионы тенге, в надежде на выгодную сделку, и остались ни с чем. - По делу сотрудников и руководителей «Эстет Ломбард», «Гарант 24 Ломбард», «Выгодный займ» расследование завершилось, подследственные и потерпевшие знакомятся с материалами дела. После этого дело направят в суд, - сказал Жанбулат Абдраемов. – Заявления по республике поступили от 17162 потерпевших, из них более 3 тысяч в Актюбинской области. Общая сумма ущерба –30 млрд 223 млн 889 тысяч 785 тенге. 56 человек по делу определены как подозреваемые. Из них 6 в международном розыске, 33 под арестом, 5 под домашним арестом, 12 под подпиской о невыезде. В ходе следствия провели экспертизы для определения причиненного ущерба и имущества, добытого подозреваемыми преступным путем, решением суда на него наложен арест. - Организаторы пирамид - одни и те же люди, это жители Актобе. Они открыли филиалы и в других городах, привлекли к преступной деятельности других лиц. Дело против них возбуждено по ст. 262 УК РК "Создание и руководство организованной группой, преступной организацией". Двое из организаторов в розыске, остальные - в СИЗО Актобе. Дело будут рассматривать в Актобе. В отношении финансовой пирамиды «Голд» проводит ДП Актюбинской области, - сообщил Жанбулат Абдраемов. Фарида ЗАРИП