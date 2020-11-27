По словам исполняющего обязанности директора Нурбола Жангирханова, в центре планируется открытие кружка по картингу. В центре предусмотрены занятия фитнесом к концу рабочего дня. Аким области также ознакомился с выставкой народного промысла, посетил мастер-классы юных техников и мастеров. В классах юных поэтов слушал Абаевские чтения. В новом здании центра творчества аким Сырымского района Тулеген Турегалиев отчитался по проведенной работе за год. В этом году объем инвестиций, вложенных в Сырымский район увеличился в основном за счет республиканского и местного бюджета. Что касается частных инвестиций, то их объем уменьшился по сравнению с прошлым годом и не доходит до миллиарда. Во многом здесь сказалась и пандемия. Прошлогодний показатель составляет 1 млрд. 391 млн. тенге. В плане трудоустройства работа ведется должным образом. Вместо запланированных 387 новых рабочих мест открылись 339. По молодежной практике вместо ожидаемых 63 устроились 76 человек. Открылись 42 социальных рабочих мест, как должно было быть по плану. По программе «Бизнес-Бастау» выучились в этом году 80 сельчан, безвозвратные гранты получили 111 человек, а микрокредиты – 73. Профессиональное обучение прошли 16 сельчан. Адресная социальная помощь на сумму 111,9 млн. тенге оказана 394 семьям. Гарантированный социальный пакет предоставлен 244 детям из 172 семей на сумму 13,6 млн.тенге. В этом году в Сырымском районе из средств районного бюджета реализованы 9 проектов на сумму 100 миллионов тенге. Открылись рабочие места: 13 постоянных и 71 временных. В стадии реализации 18 проектов на сумму 6,5 млрд. тенге в рамках государственных программ, что дает возможность трудоустроить 470 человек на временную работу, а 44 – на постоянную. В рамках программы «Дорожная карта занятости - 2020» реализованы 6 проектов, что дало возможность устроить на работу 18 сельчан. Что касается дорог, то в рамках программы «Нұрлы жол» в ремонте въездная дорога в село Тоганас и автодорога Аксай-Жымпиты. В планах асфальтирование въездной дороги в село Булан и улиц О.Исаева и Х.Есенжанова в райцентре. Несмотря на все это, без проблем не бывает: о них рассказал акиму области Тулеген Турегалиев. Есть села, в которых до сих пор не поддерживается мобильная связь: Буланский, Талдыбулакский сельские округа, село Кызылагаш Аралтобинского сельского округа. Выслушав доклад, аким области Гали Искалиев поручил более масштабную реализацию производственных проектов. Что касается мобильной связи, то для этого будет оказана соответствующая поддержка.