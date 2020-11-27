Она будет находиться под подпиской о невыезде, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Я стала любить жизнь еще больше: как живет девушка из Уральска с положительным ВИЧ-статусом Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 27 ноября, из больницы выписали девушку, которая выбросила новорожденного ребенка в туалет. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, полицейские доставили ее в отдел полиции поселка Жалпактал. Там она будет допрошена в присутствии адвоката. Тело младенца направлено на судебно-медицинскую экспертизу, назначаются ряд экспертиз. – Девушка пока будет находиться под подпиской о невыезде. В данный момент с ней будут работать психологи, - добавили в полиции. Напомним, жуткий случай произошел 23 ноября в поселке Жанажол Казталовского района. 19-летняя девушка родила ребенка, завернула его в пакет и выбросила в туалет, ребенок умер от переохлаждения.  