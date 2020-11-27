ужчина сменил гражданство Казахстана на российское и получал пенсию на территории обеих стран в течение 14 лет.

– Было установлено, что гражданин Республики Казахстан в 2003 году выехал в РФ, где получил российское гражданство, и получал пенсию на территории обеих стран. При этом, он сдал документы в органы ГЦВП на получение пенсионных выплат в РК, намеренно скрыв наличие гражданства РФ. Таким образом, с 2006 года в течение 14 лет подозреваемый незаконно получал пенсионные выплаты на территории РК, причинив государству ущерб на сумму свыше 9,2 млн тенге, - сообщили в ведомстве.

Суд ЗКО признал россиянина виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 190 УК РК "Мошенничество", и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на три года.

Как сообщили в пресс-службе комитета по финансовому мониторингу МФ РК,