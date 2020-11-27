Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, официально в Казахстане День донора проводится 14 июня, к которому, как правило, приурочивают массовые мероприятия по сдаче крови. Однако в подразделениях департамента полиции Атырауской области акции по сдаче донорской крови проводятся регулярно. Так, порядка 40 сотрудников местной полицейской службы городского УВД сдали донорскую кровь в стенах областной детской больницы. Акция прошла с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Процедуры провели специалисты областного центра крови, предварительно проверив состояние здоровья всех доноров. – Надеемся, что наша инициатива окажется весьма своевременной для маленьких пациентов, находящихся на лечении в стационаре, - отметил заместитель начальника департамента полиции Адильхан Байдосов.