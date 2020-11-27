Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, страж порядка выступил в роли покупателя и предварительно созвонился по мобильному телефону с подозреваемым. Наркосбытчик продал им высушенную марихуану, которая была расфасована в спичечный коробок. За товар он выставил цену в 10 тысяч тенге. Во время обыска у 42-летнего мужчины на внутренней подкладке куртки полицейские обнаружили сверток фольги с веществом темно-зеленого цвета. Назначенная экспертиза показала, что в свертке содержалось наркотическое вещество - марихуана. Далее полицейские провели обыски в квартире сбытчика, там в спальне, на полу между кроватью и окном, был найден спичечный коробок с высушенной марихуаной весом почти три грамма. По данному факту полицейские начали досудебное расследование, следствие продолжается.