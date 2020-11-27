Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, 24 ноября в 07.30 в микрорайоне «Нурсая» был остановлен автомобиль марки «Toyota Camry». - В ходе проверки было установлено, что 31-летний водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него был составлен административный протокол по 608 КоАП РК «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения», - пояснили в пресс-службе ведомства. Также в департаменте полиции дополнили, что постановлением суда мужчина был лишён водительских прав на 7 лет и арестован на 15 суток.