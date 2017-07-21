Как рассказал председатель СПК «НИКОЛАЙ и КО» Николай СУПРУН, откормом скота они занимаются второй год. - На зиму стараемся на откормплощадке растить по 100-200 голов крупно-рогатого скота. Начали заниматься животноводством в прошлом году, еще кредиты не приходилось брать. Но теперь у нас основная цель поставить модульный убойный цех, и уже на эти нужны одобрен кредит в размере 19 миллионов тенге, через фонд финансовой поддержки сельского хозяйства, - сообщил Николай СУПРУН. Председатель СПК «НИКОЛАЙ и КО» отметил, что половину средств от стоимости модульного убойного цеха субсидируются сразу после одобрения кредита. - То есть в нашем случае 9,5 миллиона тенге из фонда финансовой поддержки сельского хозяйства перечисляются на специальный счет в сельскохозяйственное управление. Потом подрядчик устанавливает убойный цех, если председатель СПК его принимает, то заключает договор, согласно которому оставшиеся 9,5 миллиона тенге будут выплачиваться из средств субсидирования (за каждую голову прошедшую через убойных цех, государство выделяет субсидии в размере 20 тысяч тенге). То есть, не затратив ни копейки денежных средств, у СПК появится модульный цех. Это государственная поддержка в рамках программы «Агробизнес-2020», - пояснил Николай СУПРУН. Между тем, ранее убой скота СПК "НИКОЛАЙ и КО" приходилось проводить в Атырау. - Во-первых, это очень накладно. У нас всего 6 убойных цехов на территории Зеленовского района. Теперь на договорной основе остальные СПК будут иметь возможность пользоваться нашим убойным цехом, - рассказал Николай СУПРУН. - В дальнейшем планируем заниматься только откормом, не меняя направления кооператива. На сегодняшний день у нас имеется в хозяйстве 50 голов лошадей и около 50 крупно-рогатого скота. Зарегистрировано в СПК 3 пайщика, но постепенно будем расширятся как минимум до 20 человек, - поведал Николай СУПРУН. Между тем для субсидирования КХ должно содержаться до 100 голов КРС. Для реализации одного быка должно быть не меньше 400 кг живого веса. Государство поддерживает содержание продуктивного скота. Стоит отметить, в Зеленовском районе на 1 июня 2017 года поголовье КРС составляет более 42 тысячи голов скота, в том числе более 18 тысячи коров, овец и коз - более 36 тысячи голов, лошадей – более 4 тысячи и свиней около 15 тысяч голов.