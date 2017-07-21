40-летний владелец ИП "Узакбай" заплатит государству штраф за нарушение правил благоустройства, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе городского акимата, предприниматель устанавливал таблички с вакансиями в цветочных клумбах и наносил рекламу о вакансиях на асфальте. - В отношении предпринимателя составлен административный протокол по статье 505 КоАП "Нарушение правил благоустройства", согласно которой ему назначен штраф в размере 68 тысяч тенге, - сообщили в акимате Уральска. Напомним, на днях в Уральске около акимата в клумбах появились таблички с предложениями работы населению. Как выяснилось, сетевые компании таким образом привлекали к себе на работу жителей Уральска.