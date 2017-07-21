Женщину нашли в нескольких сотнях метров от дома, куда она отправилась, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Карина Клименко. Фото из соцсети Карина Клименко. Фото из соцсети Как рассказала мама пропавшей Карины КЛИМЕНКО Ольга, о том, что дочь нашли мертвой, ей сообщили полицейские - Мне позвонили из полиции и сказали, что в затоне имени Чапаева найден труп женщины, который долгое время пролежал в воде. На опознании я пока не была, но узнала ее по одежде, - пояснила расстроенная мама. - Тело было обнаружено в нескольких сотнях метров от дома, где живут квартиранты. Туда дочь отправилась в день пропажи Сейчас для установления личности найденной девушки проводятся экспертизы. Напомним, молодая мама двоих детей 19 апреля вышла из дома в районе остановки Ремзавод и отправилась проведать квартирантов, которые снимали у нее квартиру в затоне Чапаева. У девушки остались двое малолетних детей 6 и 1,5 лет.