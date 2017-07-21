Двое парней, избивших  в ночном клубе иностранца, были задержаны полицейскими, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с видео камеры видеонаблюдения Скриншот с видео камеры видеонаблюдения Об этом в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций сообщил начальник ДВД Атырауской области Аян ДУЙСЕМБАЕВ. - После оперативно-розыскных мероприятий сначала был задержан один из нападавших, угрожавший травматическим пистолетом, через несколько дней полицейским удалось задержать и самого парня, жестоко избившего иностранного гражданина. Стороны пришли к примирению, нападавшие выплатили ущерб пострадавшему, дело было прекращено. Все действия производились в рамках закона, - сообщил Аян ДУЙСЕМБАЕВ. Напомним, в марте текущего года двое парней жестоко избили посетителя одного из ночных клубов Атырау. Потерпевшим оказался гражданин Пакистана. После инцидента нападавшие подались в бега, и были объявлены полицейскими в розыск. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 "Хулиганство". 0e0646c2-6069-4064-ab0e-6402acd8ac79-1 Ерлан ОМАРОВ