Иллюстративное фото из архива "МГ" - Теплосети в микрорайонах Аксая были проведены еще в конце 80-х годов, - рассказал он. - Изначально они были подземными – трубы были уложены в специальные лотки. Но после их перевели в наземные и воздушные. За все эти годы теплосети износились – в трубах образовалась накипь. Отсюда и слабая подача горячей воды на верхние этажи, на что постоянно жалуются аксайцы (для наглядности, вниманию присутствующих были представлены снимки этих труб). К тому же воздушные и наземные сети - это потеря тепла. Ну и, в конце концов, трубы, проложенные по земле и над землей, портят эстетичный вид. Утегенов сообщил, что реконструкция теплосетей проводится по программе «Нурлы жол», стоимость проекта составит более 600 миллионов тенге. Заказчиком выступает ГКП «Аксайжылукуат», а подрядчиком – уральская компания «Бірлік», которая уже не раз занималась такими работами в Уральске и Аксае. Опережая вопросы горожан: «Почему так поздно начинаются работы?» и «Когда планируется их завершить?», заместитель главы района отметил, что из-за того, что долго не определялся подрядчик, сроки проведения работ сдвинулись на июль, а в целом на реконструкцию теплосетей отпущено 7 месяцев. - До начала отопительного сезона, будет проведена реконструкция магистрали. Весной, после 15 апреля, работа продолжится – будут подключаться к теплопроводу дома, - сказал он. - Это что получается, мы три месяца будем сидеть без воды? - возмущались люди. - На время реконструкции будет отключена только горячая вода. Потерпеть пару месяцев можно – ведь все это делается на благо города и людей, – ответил на это Утегенов.