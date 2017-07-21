Фото предоставлено пресс-службой ДВД Атырауской области По сообщению пресс-службы ДВД Атырауской области, на 1 мая 2017 года количество жителей областного центра составило 305 832 человек. За счет увеличения населения в пригороде появились 17 новых микрорайонов. - К сожалению, не все новые микрорайоны оснащены достаточной инфраструктурой. Дома строятся, но люди не спешат заселяться. В связи с этим участились факты краж из новостроек. Каждое второе из зарегистрированных преступлений в регионе - это кража чужого имущества. В целях решения этой проблемы между ДВД и руководством области достигнута договоренность о строительстве 5 новых стационарных пунктов полиции, также 34 участковых пункта, которые будут располагаться в новых и густонаселенных микрорайонах. 20 из вышеперечисленных объектов будут построены в областном центре, - сообщили в пресс-службе ДВД. В настоящее время для решения проблемы с кражами усилена работа 25-дневных патрульных групп. На данный момент в промежутке времени между 20.00 и 8 часами утра пригородные микрорайоны патрулируют около 40 автомобилей.