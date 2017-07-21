Теперь стоимость билета в автобусе будет составлять 80 тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото Иллюстративное фото Как сообщили в отделе пассажирского транспорта г. Уральск, постановление акимата о повышении проезда в общественном транспорте прошло регистрацию в органах юстиции и стоимость билета для взрослых отныне будет составлять 80 тенге, а для детей 40 тенге. Новый тариф на проезд начнет действовать с 1 августа. Напомним, 27 июня на сессии городского маслихата был утвержден новый тариф на проезд - 80 тенге. Последний раз проезд повышался в 2013 с 50 тенге до 60 тенге. Однако, по словам пассажироперевозчиков, уже тогда тариф был убыточным. Заявку на повышение стоимости общественного транспорта перевозчики  подавали несколько раз, объясняя это тем, что подорожало абсолютно все - начиная от горючего и запчастей, заканчивая коммунальными услугами.  Все это время они просили повысить тариф хотя бы до 80 тенге, так как несут огромные убытки и общественный транспорт может просто встать. Стоит отметить, что во многих городах Казахстана проезд в автобусах подорожал уже давно.  