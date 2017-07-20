Несчастный случай произошел в поселке Береке Махамбетского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". PicsArt_07-20-06.30.46 - Вызов дежурному поступил 18 июля в 12.15. На месте происшествия  работали 16 человек личного состава, 4 лодки. Поиски тела продолжались двое суток. Сегодня, 20 июля, было обнаружено тело мальчика, - сообщил начальник водно-спасательного отдела ГУ ЗРАОСО Самат КУМАШЕВ. Ерлан ОМАРОВ